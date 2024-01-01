Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
04 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|18
|нп
|Коди Гакпо
|13
|вр
|Иво Грбич
|30
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|20
|зщ
|Джейден Богл
|21
|пз
|Вини Соуза
|8
|пз
|Густаво Хамер
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|23
|пз
|Бен Осборн
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|11
|нп
|Бен Бреретон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|24.02.2007
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|19.08.2006
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 3 ДВ
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 5
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
|25.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|67
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Вулверхэмптон
|30
|42
|11
|Борнмут
|30
|41
|12
|Челси
|28
|40
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|29
|15