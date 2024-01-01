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Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
04 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
19 Англия пз Харви Эллиотт
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
13 Хорватия вр Иво Грбич
30 Англия зщ Мэйсон Холгейт
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
20 Англия зщ Джейден Богл
21 Бразилия пз Вини Соуза
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд
23 Англия пз Бен Осборн
28 Англия пз Джеймс Макэйти
11 Чили нп Бен Бреретон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Ливерпуль
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2Ливерпуль
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ливерпуль2 : 1Шеффилд Юнайтед
02.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ливерпуль2 : 0Шеффилд Юнайтед
28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Ливерпуль
24.02.2007 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль4 : 0Шеффилд Юнайтед
19.08.2006 Англия - Премьер-лига 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Ливерпуль
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 1
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 3 ДВЛиверпуль
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль6 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 5Ливерпуль
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 6
25.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
18.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3068
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2967
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед2948
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Вулверхэмптон3042
11 Борнмут3041
12 Челси2840
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2915

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