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Гранада - Валенсия 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
04 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Гранада
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Валенсия, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Валенсия
Валенсия
25 Аргентина вр Аугусто Баталья
12 Испания зщ Рикард Санчес
15 Испания зщ Карлос Нева
2 Уругвай зщ Бруно Мендес
4 Испания зщ Мигель Анхель
14 Испания зщ Игнаси Микель
20 Испания пз Серхио Руис
6 Камерун пз Мартин Онгла
24 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
11 Албания нп Мюрто Узуни
7 Аргентина нп Лукас Бое
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
3 Испания зщ Кристьян Москера
15 Турция зщ Дженк Озкачар
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
6 Испания пз Уго Гильямон
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
23 Испания нп Фран Перес
11 Доминиканская Республика нп Петер Федерико
Главные тренеры
Уругвай Александер Медина
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Валенсия1 : 0Гранада
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Валенсия3 : 1Гранада
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Гранада1 : 1Валенсия
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Валенсия2 : 1Гранада
30.12.2020 Испания - Примера 16-й тур Гранада2 : 1Валенсия
04.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Гранада2 : 2Валенсия
04.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Гранада2 : 1Валенсия
09.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Валенсия2 : 0Гранада
09.04.2017 Испания - Примера 31-й тур Гранада1 : 3Валенсия
20.11.2016 Испания - Примера 12-й тур Валенсия1 : 1Гранада
29.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 1 : 0Гранада
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Гранада
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Гранада2 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 5 : 1Гранада
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Гранада1 : 1
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 0Валенсия
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 0
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Валенсия2 : 2
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Валенсия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3075
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетико М3058
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Бетис3042
8 Валенсия2941
9 Осасуна3039
10 Вильярреал3038
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия3013

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