Гранада - Валенсия 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
04 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Валенсия, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Валенсия
Валенсия
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|15
|зщ
|Карлос Нева
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|4
|зщ
|Мигель Анхель
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|20
|пз
|Серхио Руис
|6
|пз
|Мартин Онгла
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|6
|пз
|Уго Гильямон
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|23
|нп
|Фран Перес
|11
|нп
|Петер Федерико
Главные тренеры
|Александер Медина
|Рубен Бараха
История личных встреч
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|04.02.2020
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1
|09.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 0
|09.04.2017
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 3
|20.11.2016
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|75
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|58
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Бетис
|30
|42
|8
|Валенсия
|29
|41
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|30
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13