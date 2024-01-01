Волендам - Фейеноорд 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
04 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Фейеноорд, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|2
|зщ
|Оскар Буур
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|5
|зщ
|George Cox
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|8
|пз
|Luke Le Roux
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|7
|нп
|Zach Booth
|10
|нп
|Робен Молён
|9
|нп
|Вивалду Семеду
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|20
|пз
|Матс Виффер
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|19
|нп
|Янкуба Минте
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 2
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|01.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 5
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 4
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|28
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|28
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|Хераклес
|28
|29
|14
|ПЕК Зволле
|28
|28
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15