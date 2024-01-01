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Волендам - Фейеноорд 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
04 Апреля 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Нидерланды);
Волендам
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Фейеноорд, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Фейеноорд
Роттердам
1ГерманияврМио Бакхаус
2ДаниязщОскар Буур
6МароккозщБенаисса Бенамар
28АнглиязщДжош Флинт
5АнглиязщGeorge Cox
4НидерландызщДамон Мирани
8ЮАРпзLuke Le Roux
38АнглияпзДариус Джонсон
7СШАнпZach Booth
10ФранциянпРобен Молён
9ПортугалиянпВивалду Семеду
22ГерманияврТимон Велленройтер
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
15ПерузщМаркос Лопес
20НидерландыпзМатс Виффер
6АлжирпзРамиз Зерруки
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
14БразилияпзИгор Пайшао
19ГамбиянпЯнкуба Минте
29МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
07.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турФейеноорд3 : 1Волендам
12.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд2 : 1Волендам
06.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турВолендам0 : 2Фейеноорд
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур1 : 1Волендам
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турВолендам0 : 4
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й тур1 : 1Волендам
01.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турВолендам2 : 5
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВолендам0 : 4
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турФейеноорд4 : 2
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур2 : 3Фейеноорд
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд3 : 0
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 2Фейеноорд
29.02.2024Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2875
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2852
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2837
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2731
13 Хераклес2829
14 ПЕК Зволле2828
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2822
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2715

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