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Валвейк - Алмере Сити 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
04 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Валвейк
Алмере Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Алмере Сити, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Алмере Сити
Алмере
1НидерландыврЭтьен Вассен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
23КюрасаозщЖюрьен Гаари
3БельгиязщДарио Ван ден Бёйс
28НидерландызщАрон Мэйерс
35НидерландыпзКевин Фелида
6НидерландыпзЯссин Укили
7НидерландыпзДенильо Клеонисе
14БельгияпзChris Lokesa
9НидерландыпзДавид Мин
27НидерландынпРёвен Нимейер
18АвстрияврСамуэль Шахин-Радлингер
25НидерландызщКристофер Маменги
22ФранциязщТео Барбе
3НидерландызщЙоей Якобс
15НидерландызщПер Копмейнерс
39НидерландыпзJochem Ritmeester van de Kamp
28НидерландыпзСтейе Ресинк
6ИспанияпзАльваро Пенья
17НорвегияпзКорнелиус Хансен
19ФранциянпЙоанн Катлин
27НидерландынпRajiv van La Parra
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыАлекс Пастор
История личных встреч
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАлмере Сити1 : 0Валвейк
15.02.2019Нидерланды - Первый дивизион25-й турВалвейк0 : 1Алмере Сити
28.09.2018Нидерланды - Первый дивизион7-й турАлмере Сити2 : 1Валвейк
02.04.2018Нидерланды - Первый дивизион33-й турВалвейк0 : 4Алмере Сити
27.11.2017Нидерланды - Первый дивизион15-й турАлмере Сити3 : 2Валвейк
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турВалвейк1 : 1
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 1Валвейк
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турВалвейк3 : 1
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур1 : 0Валвейк
24.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турВалвейк0 : 1
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАлмере Сити1 : 1
16.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур1 : 1Алмере Сити
09.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАлмере Сити1 : 1
03.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й тур2 : 2Алмере Сити
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турАлмере Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2875
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2852
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2837
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2731
13 Хераклес2829
14 ПЕК Зволле2828
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2822
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2715

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