Валвейк - Алмере Сити 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
04 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Алмере Сити, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Этьен Вассен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|23
|зщ
|Жюрьен Гаари
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|35
|пз
|Кевин Фелида
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|пз
|Давид Мин
|27
|нп
|Рёвен Нимейер
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|22
|зщ
|Тео Барбе
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Алекс Пастор
История личных встреч
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|15.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 1
|28.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|02.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 4
|27.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|28
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|28
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|Хераклес
|28
|29
|14
|ПЕК Зволле
|28
|28
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15