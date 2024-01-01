Аякс - Гоу Эхед Иглс 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
04 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|40
|вр
|Диант Рамай
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|16
|пз
|Сиверт Маннсверк
|38
|пз
|Кристиан Хлинссон
|33
|пз
|Беньямин Тахирович
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Стивен Бергвейн
|10
|пз
|Чуба Акпом
|39
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Рене Хаке
История личных встреч
|14.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 2
|25.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|08.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|28
|57
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|28
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|27
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|28
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|40
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|39
|9
|Спарта
|28
|37
|10
|Фортуна
|28
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|Алмере Сити
|27
|31
|13
|Хераклес
|28
|29
|14
|ПЕК Зволле
|28
|28
|15
|Валвейк
|27
|23
|16
|Эксельсиор
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Витесс
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Волендам
|27
|15