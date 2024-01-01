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Аякс - Гоу Эхед Иглс 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
04 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Аякс
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
40ГерманияврДиант Рамай
4НидерландызщЙоррел Хато
2НидерландызщДевайн Ренш
16НорвегияпзСиверт Маннсверк
38ИсландияпзКристиан Хлинссон
33Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
21НидерландыпзБранко ван ден Бомен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
7НидерландыпзСтивен Бергвейн
10АнглияпзЧуба Акпом
39БельгиянпМика Годтс
1НидерландыврЖеффри Де Ланге
2НидерландызщМатс Дейл
3ГерманиязщГеррит Наубер
4НидерландызщЙорис Крамер
5НидерландызщБас Кюйперс
8НидерландыпзЭверт Линторст
20БельгияпзКсандер Бломме
11НидерландыпзБобби Адеканье
18ИсландияпзВиллюм-Тор Виллюмссон
29ДанияпзЯкоб Бреум
16ШвециянпВиктор Эдвардсен
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыРене Хаке
История личных встреч
14.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГоу Эхед Иглс2 : 3Аякс
02.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Аякс
01.10.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турАякс1 : 1Гоу Эхед Иглс
27.02.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
07.11.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2018Кубок Нидерландов2-й раундАякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турАякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турГоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
08.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГоу Эхед Иглс1 : 2Аякс
25.10.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАякс3 : 1Гоу Эхед Иглс
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й тур1 : 3Аякс
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур2 : 2Аякс
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матч4 : 0Аякс
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАякс2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчАякс0 : 0
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс3 : 0
15.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
08.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турГоу Эхед Иглс0 : 1
02.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГоу Эхед Иглс1 : 0
25.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й тур3 : 0Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2875
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2765
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2857
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2852
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2744
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2843
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2740
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2839
9 Спарта2837
10 Фортуна2835
11 Херенвен2833
12 Алмере Сити2731
13 Хераклес2829
14 ПЕК Зволле2828
15 Валвейк2723
16 Эксельсиор2822
17
Зона вылета
Витесс2817
18
Зона вылета
Волендам2715

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