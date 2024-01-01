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Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Нью-Йорк Рейнджерс
Перерыв
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз

  • 09:22
    1:0
    Артемий Панарин
  • 18:03
    2:0
    Алекси Лафреньер
0'
20'
40'
60'
  • 22:11
    2:1
    Ондржей Палат
  • 29:53
    2:2
    Брендан Смит
  • 31:24
    2:3
    Нико Хишир
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
31РоссияврИгорь Шестёркин
32СШАврДжонатан Куик
56ШвециязщЭрик Густафссон
4КанадазщБрэйден Шнайдер
79СШАзщК'Андре Миллер
8СШАзщДжейкоб Труба
55СШАзщРайан Линдгрен
23СШАзщАдам Фокс
13КанаданпАлекси Лафреньер
26СШАнпДжимми Веси
21КанаданпБаркли Гудроу
73КанаданпМэтт Ремпе
50КанаданпУилл Кайлли
91ШвециянпАлександер Веннберг
24ФинляндиянпКаапо Какко
10РоссиянпАртемий Панарин
16СШАнпВинсент Трочек
20СШАнпКрис Крайдер
93ШвециянпМика Зибанеджад
96СШАнпДжек Рослович
31ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
34КанадаврДжейк Аллен
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
2КанадазщБрендан Смит
43СШАзщЛюк Хьюз
6СШАзщДжон Марино
88КанадазщКевин Баль
17СловакиязщШимон Немец
23КанадазщКёртис Макдермид
18ЧехиянпОндржей Палат
63ШвециянпЙеспер Братт
13ШвейцариянпНико Хишир
28ШвейцариянпТимо Майер
91КанаданпДоусон Мерсер
56ФинляндиянпЭрик Хаула
86СШАнпДжек Хьюз
10ШвециянпАлександер Хольц
92ЧехиянпТомаш Носек
42КанаданпКёртис Лазар
11КанаданпКрис Тирни
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаТрэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
23.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
02.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Нью-Джерси Дэвилз
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2 ОТНью-Джерси Дэвилз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3 Б
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Нью-Джерси Дэвилз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7576
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс75100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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