Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
04 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Жан Эбер (Монктон, Канада);
Перерыв
2 : 3
- 09:221:0Артемий Панарин
- 18:032:0Алекси Лафреньер
0'
20'
40'
60'
- 22:112:1Ондржей Палат
- 29:532:2Брендан Смит
- 31:242:3Нико Хишир
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|32
|вр
|Джонатан Куик
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|23
|зщ
|Адам Фокс
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|73
|нп
|Мэтт Ремпе
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|91
|нп
|Александер Веннберг
|24
|нп
|Каапо Какко
|10
|нп
|Артемий Панарин
|16
|нп
|Винсент Трочек
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|96
|нп
|Джек Рослович
|31
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|34
|вр
|Джейк Аллен
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|2
|зщ
|Брендан Смит
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|6
|зщ
|Джон Марино
|88
|зщ
|Кевин Баль
|17
|зщ
|Шимон Немец
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|18
|нп
|Ондржей Палат
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|28
|нп
|Тимо Майер
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|56
|нп
|Эрик Хаула
|86
|нп
|Джек Хьюз
|10
|нп
|Александер Хольц
|92
|нп
|Томаш Носек
|42
|нп
|Кёртис Лазар
|11
|нп
|Крис Тирни
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
|12.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|02.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|4 : 0
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|4 : 0
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|1 : 3
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 2 ОТ
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|75
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42