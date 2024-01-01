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Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
04 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Торонто Мэйпл Лифс
Перерыв
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг

  • 19:00
    1:1
    Остон Мэттьюс
0'
20'
40'
60'
  • 10:03
    0:1
    Виктор Хедман
  • 22:54
    1:2
    Брейден Пойнт
  • 28:47
    1:3
    Стивен Стэмкос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
35РоссияврИлья Самсонов
60СШАврДжозеф Уолл
44КанадазщМорган Райлли
25КанадазщКонор Тимминс
2КанадазщСимон Бенуа
22СШАзщДжейк Маккейб
78КанадазщТи Джей Броди
46РоссиязщИлья Любушкин
89СШАнпНиколас Робертсон
29ШвециянпПонтус Хольмберг
23СШАнпМэтт Нис
75КанаданпРайан Ривз
64ЧехиянпДавид Кемпф
24КанаданпКоннор Дьюар
74КанаданпБобби Макманн
11КанаданпМакс Доми
34СШАнпОстон Мэттьюс
59КанаданпТайлер Бертуцци
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
88РоссияврАндрей Василевский
90КанадаврМэтт Томкинс
81СловакиязщЭрик Чернак
43КанадазщДаррен Рэддиш
77ШвециязщВиктор Хедман
7КанадазщХейдн Флёри
24КанадазщМэтт Дамба
78НорвегиязщЭмиль Лиллеберг
10КанаданпЭнтони Дюклер
86РоссиянпНикита Кучеров
21КанаданпБрейден Пойнт
38КанаданпБрэндон Хагель
71КанаданпЭнтони Чирелли
91КанаданпСтивен Стэмкос
41СШАнпМитчелл Чаффи
20КанаданпНик Пол
23СШАнпМайки Эйссимонт
64СШАнпТайлер Мотт
11СШАнпЛюк Гленденинг
84КанаданпТаннер Жанно
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаДжон Купер
История личных встреч
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
25.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
21.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Торонто Мэйпл Лифс7 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Торонто Мэйпл Лифс3 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7576
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс75100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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