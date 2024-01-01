Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
04 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Тревор Хансон (Ричмонд, Канада);
Перерыв
1 : 3
- 19:001:1Остон Мэттьюс
0'
20'
40'
60'
- 10:030:1Виктор Хедман
- 22:541:2Брейден Пойнт
- 28:471:3Стивен Стэмкос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|35
|вр
|Илья Самсонов
|60
|вр
|Джозеф Уолл
|44
|зщ
|Морган Райлли
|25
|зщ
|Конор Тимминс
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|89
|нп
|Николас Робертсон
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
|23
|нп
|Мэтт Нис
|75
|нп
|Райан Ривз
|64
|нп
|Давид Кемпф
|24
|нп
|Коннор Дьюар
|74
|нп
|Бобби Макманн
|11
|нп
|Макс Доми
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|91
|нп
|Джон Таварес
|88
|вр
|Андрей Василевский
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Джон Купер
История личных встреч
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|1 : 2 ОТ
|28.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|2 : 4
|25.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|23.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 4 ОТ
|21.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|7 : 2
|19.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|3 : 7
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|21.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|75
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42