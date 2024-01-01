04:06 ()
Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
04 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада)
Лос-Анджелес Кингз
Сиэтл Кракен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Дэйв Хэкстол
История личных встреч
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2Сиэтл Кракен
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Лос-Анджелес Кингз
30.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз8 : 9 ОТСиэтл Кракен
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 4Сиэтл Кракен
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 5Лос-Анджелес Кингз
29.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 6Сиэтл Кракен
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Сиэтл Кракен
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 3Лос-Анджелес Кингз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Лос-Анджелес Кингз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТ
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 0
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7576
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс75100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close