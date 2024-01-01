Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
04 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|3
|зщ
|Кристофер Танев
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|20
|зщ
|Райан Сутер
|23
|зщ
|Эса Линделль
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|11
|нп
|Логан Стэнковен
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|15
|нп
|Крэйг Смит
|18
|нп
|Сэм Стил
|12
|нп
|Радек Факса
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|30
|вр
|Кэлвин Пикар
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|5
|зщ
|Коди Сеси
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|18
|нп
|Зак Хайман
|97
|нп
|Коннор Макдэвид
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|90
|нп
|Кори Перри
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|19
|нп
|Адам Хенрик
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|71
|нп
|Райан Маклауд
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|28
|нп
|Коннор Браун
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Крис Ноблох
История личных встреч
|17.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|21.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|17.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|75
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42