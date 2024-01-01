04:06 ()
Свернуть список

Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
04 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Стив Козари (Пентиктон, Канада);
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
29 США вр Джейк Эттингер
41 Канада вр Скотт Уэджвуд
3 Канада зщ Кристофер Танев
4 Финляндия зщ Миро Хейсканен
55 Канада зщ Томас Харли
20 США зщ Райан Сутер
23 Финляндия зщ Эса Линделль
5 Швеция зщ Нильс Лундквист
16 США нп Джо Павелски
24 Финляндия нп Роопе Хинц
21 США нп Джейсон Робертсон
91 Канада нп Тайлер Сегин
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
27 Канада нп Мэйсон Марчмент
11 Канада нп Логан Стэнковен
53 Канада нп Уайатт Джонстон
14 Канада нп Джейми Бенн
15 США нп Крэйг Смит
18 Канада нп Сэм Стил
12 Чехия нп Радек Факса
74 Канада вр Стюарт Скиннер
30 Канада вр Кэлвин Пикар
27 Канада зщ Бретт Кулак
5 Канада зщ Коди Сеси
2 Канада зщ Эван Бушар
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
25 Канада зщ Дарнелл Нурс
73 Канада зщ Венсан Деарне
18 Канада нп Зак Хайман
97 Канада нп Коннор Макдэвид
93 Канада нп Райан Ньюджент-Хопкинс
90 Канада нп Кори Перри
29 Германия нп Леон Драйзайтль
19 Канада нп Адам Хенрик
37 США нп Уоррен Фёгеле
71 Канада нп Райан Маклауд
91 Канада нп Эвандер Кейн
28 Канада нп Коннор Браун
39 Канада нп Сэм Кэррик
13 Швеция нп Маттиас Янмарк
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
17.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Даллас Старз
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Даллас Старз
22.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Эдмонтон Ойлерз
05.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 6Даллас Старз
21.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Даллас Старз
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 3Эдмонтон Ойлерз
24.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2Эдмонтон Ойлерз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Даллас Старз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Даллас Старз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Даллас Старз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Даллас Старз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7576
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс75100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close