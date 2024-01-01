Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
04 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Рик Токкет
История личных встреч
|19.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 8
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|75
|104
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|74
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|74
|89
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|75
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|75
|103
|2
|Ванкувер Кэнакс
|75
|100
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|73
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|74
|87
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|74
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|74
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42