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Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
04 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 04 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Канада Рик Токкет
История личных встреч
19.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1Аризона Койотс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Ванкувер Кэнакс
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТАризона Койотс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс4 : 0Аризона Койотс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 1Аризона Койотс
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5Ванкувер Кэнакс
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 1Аризона Койотс
05.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Аризона Койотс
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1Аризона Койотс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 8
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТ
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс75104
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7495
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7489
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7576
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз75103
2 Ванкувер Кэнакс75100
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7395
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7487
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7475
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7467
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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