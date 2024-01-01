Лилль - Марсель 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Люка Шевалье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|22
|пз
|Пап Гейе
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|02.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|25.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|29.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|62
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|27
|50
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|27
|49
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|27
|46
| 5
Лига Европы
|Ницца
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|27
|42
|7
|Марсель
|27
|39
|8
|Ренн
|27
|39
|9
|Реймс
|27
|39
|10
|Лион
|27
|35
|11
|Тулуза
|27
|32
|12
|Страсбург
|27
|32
|13
|Монпелье
|27
|29
|14
|Нант
|27
|28
|15
|Гавр
|27
|27
|16
|Лорьян
|27
|26
| 17
Зона вылета
|Метц
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|27
|20