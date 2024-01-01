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Лилль - Марсель 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
05 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лилль
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Марсель, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Марсель
Марсель
30 Франция вр Люка Шевалье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
16 Испания вр Пау Лопес
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
3 Франция зщ Кентен Мерлен
6 Швейцария пз Улиссес Гарсия
27 Франция пз Жордан Верету
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
22 Сенегал пз Пап Гейе
11 Марокко пз Амин Арит
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
04.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Марсель0 : 0Лилль
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1Марсель
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Марсель2 : 1Лилль
16.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Лилль
03.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль2 : 0Марсель
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль2 : 0Марсель
20.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Марсель1 : 1Лилль
16.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль1 : 2Марсель
02.11.2019 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель2 : 1Лилль
25.01.2019 Франция - Лига 1 22-й тур Марсель1 : 2Лилль
29.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Лилль2 : 1
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 1 : 1Лилль
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 1
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль2 : 2
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 3Лилль
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 0Марсель
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Марсель
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель2 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Марсель4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2762
2
Лига чемпионов
Брест2750
3
Лига чемпионов
Монако2749
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2746
5
Лига Европы
Ницца2743
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2742
7 Марсель2739
8 Ренн2739
9 Реймс2739
10 Лион2735
11 Тулуза2732
12 Страсбург2732
13 Монпелье2729
14 Нант2728
15 Гавр2727
16 Лорьян2726
17
Зона вылета
Метц2723
18
Зона вылета
Клермон2720

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