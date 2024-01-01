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Салернитана - Сассуоло 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
05 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Салернитана
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сассуоло, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Сассуоло
Сассуоло
56 Франция вр Бенуа Костиль
27 Италия зщ Никколо Пьероцци
44 Греция зщ Костас Манолас
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
99 Польша пз Матеуш Ленговски
25 Италия пз Джулио Маджоре
87 Италия пз Антонио Кандрева
33 Франция нп Лум Чауна
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
47 Италия вр Андреа Консильи
3 Норвегия зщ Маркус Педерсен
21 Италия зщ Маттиа Вити
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
43 Шотландия зщ Джош Дойг
6 Сербия пз Урош Рачич
24 Италия пз Даниэль Болока
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
92 Франция нп Грегоре Дефрель
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2Салернитана
22.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Салернитана3 : 0Сассуоло
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Сассуоло5 : 0Салернитана
12.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана2 : 2Сассуоло
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Сассуоло1 : 0Салернитана
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 3 : 0Салернитана
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана0 : 1
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 4 : 2Салернитана
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Салернитана
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Салернитана0 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Сассуоло1 : 1
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 0Сассуоло
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло1 : 0
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 0Сассуоло
28.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло1 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3052
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3029
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи3025
19
Зона вылета
Сассуоло3024
20
Зона вылета
Салернитана3014

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