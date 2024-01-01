Салернитана - Сассуоло 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
05 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Сассуоло, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Сассуоло
Сассуоло
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|44
|зщ
|Костас Манолас
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|33
|нп
|Лум Чауна
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|47
|вр
|Андреа Консильи
|3
|зщ
|Маркус Педерсен
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|43
|зщ
|Джош Дойг
|6
|пз
|Урош Рачич
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 0
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|5 : 0
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|30
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|30
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|30
|24
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|30
|14