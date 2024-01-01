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Айнтрахт Ф - Вердер 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Айнтрахт Ф
Вердер

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Эквадор зщ Вильям Пачо
29 Франция зщ Нильс Нкунку
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
7 Египет нп Омар Мармуш
11 Франция нп Уго Экитике
30 Германия вр Михаэль Цеттерер
5 Германия зщ Амос Пипер
13 Сербия зщ Милош Велькович
32 Австрия зщ Марко Фридль
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
27 Германия зщ Феликс Агу
20 Австрия пз Романо Шмид
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
29 Германия нп Ник Вольтемаде
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Оле Вернер
История личных встреч
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Вердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
06.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Вердер
26.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
01.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Вердер
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0
17.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 3 : 1Айнтрахт Ф
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф3 : 1
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф2 : 2
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер0 : 2
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 2 : 1Вердер
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 2
03.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 1Вердер
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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