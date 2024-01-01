Айнтрахт Ф - Вердер 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
05 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Амос Пипер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|20
|пз
|Романо Шмид
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Оле Вернер
История личных встреч
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14