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Дамак - Аль-Наср 05 Апреля прямая трансляция

05 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 27-й тур
Дамак
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Румыния Космин Контра
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
21.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Наср2 : 1Дамак
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 0Дамак
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Дамак0 : 1
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 2 : 1Дамак
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Дамак1 : 0
02.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Дамак0 : 2
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 8Аль-Наср
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Наср5 : 1
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 0 : 1Аль-Наср
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср4 : 3 1 : 3
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Наср1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2674
2 Аль-Наср2662
3 Аль-Ахли2651
4 Аль-Иттихад2646
5 Аль-Таавун2646
6 Аль-Фатех2637
7 Аль-Иттифак2636
8 Дамак2635
9 Аль-Халидж2634
10 Аль-Фейха2632
11 Аль-Шабаб2631
12 Аль-Вахда2630
13 Аль-Раед2627
14 Эр-Рияд2625
15 Аль-Охдуд2624
16
Зона вылета
Абха2622
17
Зона вылета
Аль-Таи2622
18
Зона вылета
Аль-Хазм2616

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