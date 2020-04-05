Дамак - Аль-Наср 05 Апреля прямая трансляция
05 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дамак - Аль-Наср, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дамак
Хамис-Мушайт
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Космин Контра
|Луиш Каштру
История личных встреч
|21.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 8
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|5 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
|07.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|26
|74
|2
|Аль-Наср
|26
|62
|3
|Аль-Ахли
|26
|51
|4
|Аль-Иттихад
|26
|46
|5
|Аль-Таавун
|26
|46
|6
|Аль-Фатех
|26
|37
|7
|Аль-Иттифак
|26
|36
|8
|Дамак
|26
|35
|9
|Аль-Халидж
|26
|34
|10
|Аль-Фейха
|26
|32
|11
|Аль-Шабаб
|26
|31
|12
|Аль-Вахда
|26
|30
|13
|Аль-Раед
|26
|27
|14
|Эр-Рияд
|26
|25
|15
|Аль-Охдуд
|26
|24
| 16
Зона вылета
|Абха
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Аль-Таи
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|26
|16