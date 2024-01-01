Фаренсе - Боавишта 05 Апреля прямая трансляция
05 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Боавишта, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Боавишта
Порту
История личных встреч
|12.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 3
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|68
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|27
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|42
|7
|Арока
|27
|37
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Боавишта
|27
|29
|11
|Жил Висенте
|27
|28
|12
|Эшторил
|27
|28
|13
|Фаренсе
|27
|27
|14
|Эштрела
|27
|26
|15
|Риу Аве
|27
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|27
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19