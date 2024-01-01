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Фаренсе - Боавишта 05 Апреля прямая трансляция

05 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Фаренсе
Боавишта

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Боавишта, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Боавишта
Порту
История личных встреч
12.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Боавишта1 : 3Фаренсе
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Боавишта0 : 1Фаренсе
08.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Фаренсе3 : 1Боавишта
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 2 : 1Фаренсе
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фаренсе1 : 1
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 2 : 1Фаренсе
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 2Фаренсе
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Фаренсе0 : 1
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта0 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 6 : 1Боавишта
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Боавишта1 : 0
04.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 1Боавишта
26.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2668
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2767
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2756
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2742
7 Арока2737
8 Фамаликан2631
9 Каза Пия2730
10 Боавишта2729
11 Жил Висенте2728
12 Эшторил2728
13 Фаренсе2727
14 Эштрела2726
15 Риу Аве2726
16 Портимоненсе2723
17
Зона вылета
Визела2721
18
Зона вылета
Шавиш2719

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