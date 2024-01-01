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Арсенал - Витебск 05 Апреля прямая трансляция

05 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Арсенал
Витебск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Витебск, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Витебск
Витебск
История личных встреч
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск3 : 0Арсенал
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал0 : 0Витебск
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 5 : 4Арсенал
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Арсенал
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал0 : 1
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Арсенал
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Арсенал
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал0 : 2
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Витебск
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь26
2
Квалификация Лиги конференций
Неман26
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ26
4 Динамо Мн24
5 Динамо-Брест24
6 БАТЭ24
7 Ислочь22
8 Гомель21
9 Слуцк21
10 Арсенал21
11 Днепр М21
12 Нафтан21
13 Минск21
14 Витебск20
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С2-16

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