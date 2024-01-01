Арсенал - Витебск 05 Апреля прямая трансляция
05 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Витебск, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Витебск
Витебск
История личных встреч
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|11.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|2
|6
|4
|Динамо Мн
|2
|4
|5
|Динамо-Брест
|2
|4
|6
|БАТЭ
|2
|4
|7
|Ислочь
|2
|2
|8
|Гомель
|2
|1
|9
|Слуцк
|2
|1
|10
|Арсенал
|2
|1
|11
|Днепр М
|2
|1
|12
|Нафтан
|2
|1
|13
|Минск
|2
|1
|14
|Витебск
|2
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|2
|-16