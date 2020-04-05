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Минск - Сморгонь 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
05 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Минск
Сморгонь

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Сморгонь, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0Минск
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1Сморгонь
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Сморгонь1 : 0Минск
02.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск2 : 2Сморгонь
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 3 : 0Минск
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Минск2 : 1
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 4 : 1Сморгонь
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 5 : 0Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 7 : 0Сморгонь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь26
2
Квалификация Лиги конференций
Неман26
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ26
4 Динамо Мн24
5 Динамо-Брест24
6 БАТЭ24
7 Ислочь22
8 Гомель21
9 Слуцк21
10 Арсенал21
11 Днепр М21
12 Нафтан21
13 Минск21
14 Витебск20
15
Зона вылета
Сморгонь20
16
Зона вылета
Шахтёр С2-16

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