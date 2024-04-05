01:10 ()
Свернуть список

Ганза Р - Веен 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
05 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
Ганза Р
Веен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Веен, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Веен
Висбаден
Главные тренеры
Германия Маркус Каучински
История личных встреч
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Веен1 : 0Ганза Р
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 0Ганза Р
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганза Р1 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Ганза Р
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 3
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Ганза Р
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Веен0 : 1
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 3 : 0Веен
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Веен1 : 1
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 0 : 3Веен
23.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Веен1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2757
2
Повышение
Хольштайн2752
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2746
4 Гамбург2745
5 Ганновер-962743
6 Карлсруэ2739
7 Гройтер Фюрт2739
8 Падерборн 072739
9 Герта2738
10 Нюрнберг2737
11 Эльверсберг2735
12 Веен2731
13 Магдебург2731
14 Шальке-042731
15 Айнтрахт Б2730
16 Кайзерслаутерн2729
17
Зона вылета
Ганза Р2728
18
Зона вылета
Оснабрюк2721

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close