Падерборн 07 - Герта 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
05 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Герта, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2015
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|02.11.2014
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|27
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|27
|52
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|27
|46
|4
|Гамбург
|27
|45
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Карлсруэ
|27
|39
|7
|Гройтер Фюрт
|27
|39
|8
|Падерборн 07
|27
|39
|9
|Герта
|27
|38
|10
|Нюрнберг
|27
|37
|11
|Эльверсберг
|27
|35
|12
|Веен
|27
|31
|13
|Магдебург
|27
|31
|14
|Шальке-04
|27
|31
|15
|Айнтрахт Б
|27
|30
|16
|Кайзерслаутерн
|27
|29
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|27
|28
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|27
|21