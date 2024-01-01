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Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
30 США вр Кейден Примо
35 Канада вр Сэм Монтембо
21 Канада зщ Кейден Гуле
8 Канада зщ Майк Мэтисон
58 Канада зщ Дэвид Савар
72 Канада зщ Арбер Джекай
54 США зщ Джордан Харрис
47 США зщ Джейден Страбл
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
17 Канада нп Джош Андерсон
71 Канада нп Джейк Эванс
11 Канада нп Брендан Галлахер
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
15 Канада нп Алекс Ньюхук
56 Финляндия нп Ессе Юлёнен
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
36 США нп Колин Уайт
55 Канада нп Майкл Пеццетта
90 Канада вр Мэтт Томкинс
88 Россия вр Андрей Василевский
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
7 Канада зщ Хейдн Флёри
24 Канада зщ Мэтт Дамба
78 Норвегия зщ Эмиль Лиллеберг
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
10 Канада нп Энтони Дюклер
38 Канада нп Брэндон Хагель
71 Канада нп Энтони Чирелли
91 Канада нп Стивен Стэмкос
41 США нп Митчелл Чаффи
20 Канада нп Ник Пол
23 США нп Майки Эйссимонт
64 США нп Тайлер Мотт
11 США нп Люк Гленденинг
84 Канада нп Таннер Жанно
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
Канада Джон Купер
История личных встреч
03.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 БМонреаль Канадиенс
01.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Монреаль Канадиенс
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
22.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Монреаль Канадиенс
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Монреаль Канадиенс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 БМонреаль Канадиенс
29.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Монреаль Канадиенс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Монреаль Канадиенс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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