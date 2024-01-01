Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
|30
|вр
|Кейден Примо
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|56
|нп
|Ессе Юлёнен
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|36
|нп
|Колин Уайт
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|88
|вр
|Андрей Василевский
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|7
|зщ
|Хейдн Флёри
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|84
|нп
|Таннер Жанно
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Джон Купер
История личных встреч
|03.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|29.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42