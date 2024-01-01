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Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Флорида Пантерз
Санрайз
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
43 США зщ Тайлер Клевен
19 Канада нп Дрейк Батерсон
57 США нп Шейн Пинто
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
18 Германия нп Тим Штюцле
21 Канада нп Мэтью Жозеф
81 Чехия нп Доминик Кубалик
71 Канада нп Ридли Грейг
13 Чехия нп Иржи Смейкал
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
14 Канада нп Борис Катчук
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
62 Канада зщ Брэндон Монтур
77 Финляндия зщ Нико Миккола
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
42 Швеция зщ Густав Форслинг
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
28 Канада зщ Джош Махура
19 США нп Мэттью Ткачук
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
10 Россия нп Владимир Тарасенко
9 Канада нп Сэм Беннетт
21 Канада нп Ник Казинс
17 Канада нп Эван Родригес
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
18 Канада нп Стивен Лоренц
Главные тренеры
Канада Жак Мартен (и.о.)
Канада Пол Морис
История личных встреч
21.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 5Флорида Пантерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 2Флорида Пантерз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 2Оттава Сенаторз
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Флорида Пантерз
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Оттава Сенаторз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 4Флорида Пантерз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 8Оттава Сенаторз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Оттава Сенаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Оттава Сенаторз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 3
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Флорида Пантерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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