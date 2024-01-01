Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Флорида Пантерз
Санрайз
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|43
|зщ
|Тайлер Клевен
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|81
|нп
|Доминик Кубалик
|71
|нп
|Ридли Грейг
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|77
|зщ
|Нико Миккола
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|28
|зщ
|Джош Махура
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|21
|нп
|Ник Казинс
|17
|нп
|Эван Родригес
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|18
|нп
|Стивен Лоренц
Главные тренеры
|Жак Мартен (и.о.)
|Пол Морис
История личных встреч
|21.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42