Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|38
|зщ
|Расмус Сандин
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|21
|нп
|Алексей Протас
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|8
|нп
|Александр Овечкин
|15
|нп
|Сонни Милано
|17
|нп
|Дилан Строум
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|63
|нп
|Иван Мирошниченко
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|23
|нп
|Майкл Сгарбосса
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
|35
|вр
|Тристан Джерри
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
|5
|зщ
|Райан Ши
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|20
|нп
|Ларс Эллер
|19
|нп
|Райлли Смит
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|77
|нп
|Джефф Картер
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Майк Салливан
История личных встреч
|08.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|10.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42