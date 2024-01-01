Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 05 Апреля прямая трансляция

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Регулярный сезон в НХЛ входит в завершающую стадию, и одна из главных её интриг для российских болельщиков — смогут ли Александр Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф.«Кэпиталз» постараются обеспечить себе участие в Кубке СтэнлиLive Смогут ли Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф? Финал регулярного сезона НХЛ. LIVE 0'Александр Овечкин даже в не самом удачном для себя сезоне — а может, и в самом неудачном в карьере — умудрился поставить тьму рекордов.За оставшиеся три недели регулярного чемпионата Ови перепишет ещё несколько исторических достижений Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне? Он должен обойти несколько легенд 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.