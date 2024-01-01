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Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
38 Швеция зщ Расмус Сандин
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
3 США зщ Ник Дженсен
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
27 Россия зщ Александр Алексеев
21 Беларусь нп Алексей Протас
24 Канада нп Коннор Макмайкл
8 Россия нп Александр Овечкин
15 США нп Сонни Милано
17 Канада нп Дилан Строум
67 США нп Макс Пасиоретти
63 Россия нп Иван Мирошниченко
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
23 Канада нп Майкл Сгарбосса
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
35 Канада вр Тристан Джерри
39 США вр Алекс Неделькович
58 Канада зщ Крис Летанг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
3 США зщ Джек Сент-Айвани
5 США зщ Райан Ши
17 США нп Брайан Раст
87 Канада нп Сидни Кросби
10 США нп Дрю О'Коннор
67 Швеция нп Рикард Ракелль
71 Россия нп Евгений Малкин
8 Канада нп Майкл Бантинг
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
20 Дания нп Ларс Эллер
19 Канада нп Райлли Смит
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
77 Канада нп Джефф Картер
18 Финляндия нп Ессе Пульюярви
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
США Майк Салливан
История личных встреч
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз0 : 6Вашингтон Кэпиталз
03.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Вашингтон Кэпиталз
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 4Питтсбург Пингвинз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 БПиттсбург Пингвинз
10.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Питтсбург Пингвинз
09.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 6Вашингтон Кэпиталз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 0
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Питтсбург Пингвинз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Питтсбург Пингвинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БПиттсбург Пингвинз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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