Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
|40
|вр
|Даниил Тарасов
|73
|вр
|Джет Гривз
|22
|зщ
|Джейк Бин
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|9
|зщ
|Иван Проворов
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|13
|нп
|Джонни Годро
|16
|нп
|Брендан Гонс
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|42
|нп
|Александр Тексье
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|92
|нп
|Александер Нюландер
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
|72
|нп
|Карсон Мейер
|30
|вр
|Илья Сорокин
|40
|вр
|Семён Варламов
|2
|зщ
|Майк Райлли
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|6
|зщ
|Райан Пулок
|28
|зщ
|Александр Романов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|29
|нп
|Брок Нельсон
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|14
|нп
|Бо Хорват
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Патрик Руа
История личных встреч
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42