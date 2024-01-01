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Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
40 Россия вр Даниил Тарасов
73 Канада вр Джет Гривз
22 Канада зщ Джейк Бин
55 Чехия зщ Давид Иржичек
9 Россия зщ Иван Проворов
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
8 США зщ Зак Веренски
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
13 США нп Джонни Годро
16 Канада нп Брендан Гонс
24 Канада нп Мэтью Оливье
42 Франция нп Александр Тексье
4 Канада нп Коул Силлинджер
86 Россия нп Кирилл Марченко
82 Финляндия нп Микаэль Пюухтия
10 Россия нп Дмитрий Воронков
92 Швеция нп Александер Нюландер
67 Канада нп Джеймс Малатеста
72 США нп Карсон Мейер
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
2 США зщ Майк Райлли
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
3 Канада зщ Адам Пелеч
6 Канада зщ Райан Пулок
28 Россия зщ Александр Романов
8 Канада зщ Ноа Добсон
53 Канада нп Кейси Сизикас
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
29 США нп Брок Нельсон
21 США нп Кайл Палмьери
14 Канада нп Бо Хорват
13 Канада нп Мэтью Барзал
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
27 США нп Андерс Ли
15 Канада нп Кэл Клаттербак
32 США нп Кайл Маклин
17 Канада нп Мэтт Мартин
Главные тренеры
Канада Паскаль Венсан
Канада Патрик Руа
История личных встреч
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс7 : 3Коламбус Блю Джекетс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Коламбус Блю Джекетс
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 0Коламбус Блю Джекетс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Коламбус Блю Джекетс
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Коламбус Блю Джекетс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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