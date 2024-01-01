Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Бостон Брюинз
Бостон
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
|52
|вр
|Пётр Кочетков
|7
|зщ
|Дмитрий Орлов
|5
|зщ
|Джейлен Чатфилд
|76
|зщ
|Брэди Шей
|22
|зщ
|Бретт Песке
|74
|зщ
|Джейккоб Славин
|8
|зщ
|Брент Бёрнс
|11
|нп
|Джордан Стаал
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
|18
|нп
|Джек Друри
|48
|нп
|Джордан Мартинук
|92
|нп
|Евгений Кузнецов
|88
|нп
|Мартин Нечас
|37
|нп
|Андрей Свечников
|23
|нп
|Стефан Ноэсен
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
|59
|нп
|Джейк Гюнцель
|20
|нп
|Себастьян Ахо
|24
|нп
|Сет Джарвис
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|1
|вр
|Джереми Свейман
|29
|зщ
|Паркер Уозерспун
|48
|зщ
|Мэтт Грызлик
|52
|зщ
|Эндрю Пик
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|27
|зщ
|Хампус Линдхольм
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|21
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|19
|нп
|Джон Бичер
|94
|нп
|Якуб Лауко
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|70
|нп
|Йеспер Боквист
|11
|нп
|Трент Фредерик
|63
|нп
|Брэд Маршан
|13
|нп
|Чарли Койл
|39
|нп
|Морган Гики
|43
|нп
|Дэнтон Хайнен
|18
|нп
|Павел Заха
|88
|нп
|Давид Пастрняк
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|25.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|30.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 7-й матч
|3 : 2
|13.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|11.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|5 : 1
|08.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|5 : 2
|07.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|4 : 2
|05.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|5 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|28.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42