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Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
05 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Бостон Брюинз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Бостон Брюинз
Бостон
31 Дания вр Фредерик Андерсен
52 Россия вр Пётр Кочетков
7 Россия зщ Дмитрий Орлов
5 США зщ Джейлен Чатфилд
76 США зщ Брэди Шей
22 США зщ Бретт Песке
74 США зщ Джейккоб Славин
8 Канада зщ Брент Бёрнс
11 Канада нп Джордан Стаал
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
18 США нп Джек Друри
48 Канада нп Джордан Мартинук
92 Россия нп Евгений Кузнецов
88 Чехия нп Мартин Нечас
37 Россия нп Андрей Свечников
23 США нп Стефан Ноэсен
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
59 США нп Джейк Гюнцель
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
24 Канада нп Сет Джарвис
35 Швеция вр Линус Улльмарк
1 США вр Джереми Свейман
29 Канада зщ Паркер Уозерспун
48 США зщ Мэтт Грызлик
52 США зщ Эндрю Пик
25 США зщ Брэндон Карло
27 Швеция зщ Хампус Линдхольм
73 США зщ Чарли Макэвой
21 США нп Джеймс ван Римсдайк
19 США нп Джон Бичер
94 Чехия нп Якуб Лауко
74 Канада нп Джейк Дебраск
70 Швеция нп Йеспер Боквист
11 США нп Трент Фредерик
63 Канада нп Брэд Маршан
13 США нп Чарли Койл
39 Канада нп Морган Гики
43 Канада нп Дэнтон Хайнен
18 Чехия нп Павел Заха
88 Чехия нп Давид Пастрняк
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
25.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Каролина Харрикейнз
27.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ББостон Брюинз
30.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Бостон Брюинз
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз3 : 2Бостон Брюинз
13.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Бостон Брюинз5 : 2Каролина Харрикейнз
11.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз5 : 1Бостон Брюинз
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Бостон Брюинз5 : 2Каролина Харрикейнз
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Бостон Брюинз4 : 2Каролина Харрикейнз
05.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 2Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Каролина Харрикейнз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Каролина Харрикейнз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 6 БКаролина Харрикейнз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ББостон Брюинз
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Бостон Брюинз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Бостон Брюинз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Бостон Брюинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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