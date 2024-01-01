Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|45
|зщ
|Александр Каррье
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|2
|зщ
|Люк Шенн
|24
|зщ
|Спенсер Стастни
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|21
|нп
|Энтони Бовиллье
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|4
|зщ
|Ник Ледди
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|47
|зщ
|Тори Крюг
|51
|зщ
|Мэттью Кессел
|75
|зщ
|Тайлер Такер
|12
|нп
|Кевин Хейз
|63
|нп
|Джейк Нейборс
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|25
|нп
|Джордан Кайру
|89
|нп
|Павел Бучневич
|13
|нп
|Алексей Торопченко
|42
|нп
|Каспери Капанен
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|26
|нп
|Натан Уокер
|52
|нп
|Зак Дин
|79
|нп
|Сэмми Бле
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
|18.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|01.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|20.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|28.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|18.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 8
|12.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|18.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|12.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42