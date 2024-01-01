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Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
45 Канада зщ Александр Каррье
59 Швейцария зщ Роман Йози
27 США зщ Райан Макдона
3 Канада зщ Жереми Лозон
2 Канада зщ Люк Шенн
24 США зщ Спенсер Стастни
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
21 Канада нп Энтони Бовиллье
10 Канада нп Колтон Сиссонс
16 США нп Джейсон Цукер
77 Канада нп Люк Евангелиста
82 США нп Томми Новак
17 Канада нп Марк Янковски
44 США нп Кифер Шервуд
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
50 Канада вр Джордан Биннингтон
30 Канада вр Джоэль Хофер
55 Канада зщ Колтон Парэйко
4 США зщ Ник Ледди
72 США зщ Джастин Фолк
47 США зщ Тори Крюг
51 США зщ Мэттью Кессел
75 Канада зщ Тайлер Такер
12 США нп Кевин Хейз
63 Канада нп Джейк Нейборс
18 Канада нп Роберт Томас
20 США нп Брэндон Саад
25 Канада нп Джордан Кайру
89 Россия нп Павел Бучневич
13 Россия нп Алексей Торопченко
42 Финляндия нп Каспери Капанен
10 Канада нп Брэйден Шенн
26 Австралия нп Натан Уокер
52 Канада нп Зак Дин
79 Канада нп Сэмми Бле
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 5Нэшвилл Предаторз
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 8Нэшвилл Предаторз
01.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Сент-Луис Блюз
20.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Нэшвилл Предаторз
13.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 0 ОТНэшвилл Предаторз
28.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 2Сент-Луис Блюз
18.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 8Сент-Луис Блюз
12.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 7Сент-Луис Блюз
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Нэшвилл Предаторз
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Нэшвилл Предаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 4Нэшвилл Предаторз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2 ОТ
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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