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Виннипег Джетс - Калгари Флэймз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Калгари Флэймз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Калгари Флэймз
Калгари
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
4 США зщ Нил Пионк
44 Канада зщ Джош Моррисси
2 Канада зщ Дилан Демело
5 Канада зщ Бренден Диллон
6 Канада зщ Колин Миллер
54 США зщ Дилан Сэмберг
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
27 Дания нп Николай Элерс
91 Канада нп Коул Перфетти
23 Канада нп Шон Монахан
81 США нп Кайл Коннор
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
9 США нп Алекс Иафалло
7 Россия нп Владислав Наместников
36 Канада нп Морган Бэррон
32 США вр Дастин Вольф
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
62 Россия зщ Даниил Мироманов
52 Канада зщ Маккензи Уигар
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
94 Канада зщ Брейден Пахал
28 Россия зщ Никита Охотюк
88 Канада нп Эндрю Манджапане
96 Россия нп Андрей Кузьменко
91 Канада нп Назем Кадри
76 Словакия нп Мартин Поспишил
27 США нп Мэтт Коронато
17 Беларусь нп Егор Шарангович
10 Канада нп Джонатан Юбердо
20 США нп Блейк Коулман
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
15 Канада нп Драйден Хант
21 США нп Кевин Руни
47 Канада нп Коннор Зари
Главные тренеры
Канада Рик Боунесс
Канада Райан Хаска
История личных встреч
20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Виннипег Джетс
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Виннипег Джетс
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз5 : 4Виннипег Джетс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БКалгари Флэймз
06.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Калгари Флэймз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Калгари Флэймз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2Виннипег Джетс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз3 : 5Виннипег Джетс
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс5 : 0Калгари Флэймз
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Калгари Флэймз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТ
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Виннипег Джетс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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