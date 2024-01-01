Виннипег Джетс - Калгари Флэймз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Калгари Флэймз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Калгари Флэймз
Калгари
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|4
|зщ
|Нил Пионк
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|2
|зщ
|Дилан Демело
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|6
|зщ
|Колин Миллер
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|27
|нп
|Николай Элерс
|91
|нп
|Коул Перфетти
|23
|нп
|Шон Монахан
|81
|нп
|Кайл Коннор
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|36
|нп
|Морган Бэррон
|32
|вр
|Дастин Вольф
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|62
|зщ
|Даниил Мироманов
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|94
|зщ
|Брейден Пахал
|28
|зщ
|Никита Охотюк
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|96
|нп
|Андрей Кузьменко
|91
|нп
|Назем Кадри
|76
|нп
|Мартин Поспишил
|27
|нп
|Мэтт Коронато
|17
|нп
|Егор Шарангович
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
|20
|нп
|Блейк Коулман
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|15
|нп
|Драйден Хант
|21
|нп
|Кевин Руни
|47
|нп
|Коннор Зари
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Райан Хаска
История личных встреч
|20.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|03.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 4
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|06.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 5
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 0
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|25.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42