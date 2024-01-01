Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Колорадо Эвеланш
Денвер
|32
|вр
|Филип Густавссон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|24
|зщ
|Зак Богосян
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|47
|зщ
|Деклан Чисхольм
|4
|зщ
|Джон Меррилл
|12
|нп
|Мэтт Болди
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|97
|нп
|Кирилл Капризов
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|23
|нп
|Марко Росси
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|89
|нп
|Фредерик Годро
|22
|нп
|Марат Хуснутдинов
|11
|нп
|Адам Бекман
|10
|нп
|Винни Леттьери
|27
|нп
|Джейк Луккини
|15
|нп
|Мэйсон Шоу
|60
|вр
|Юстус Аннунен
|40
|вр
|Александр Георгиев
|8
|зщ
|Кейл Макар
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
|42
|зщ
|Джош Мэнсон
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
|26
|зщ
|Шон Уокер
|3
|зщ
|Джек Джонсон
|96
|нп
|Микко Рантанен
|29
|нп
|Натан Маккиннон
|27
|нп
|Джонатан Друен
|62
|нп
|Арттури Лехконен
|37
|нп
|Кейси Миттельштадт
|12
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|9
|нп
|Зак Паризе
|20
|нп
|Росс Колтон
|28
|нп
|Майлз Вуд
|93
|нп
|Жан-Люк Фуди
|14
|нп
|Крис Вагнер
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|30.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Т
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|21.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42