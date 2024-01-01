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Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
05 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Колорадо Эвеланш
Денвер
32 Швеция вр Филип Густавссон
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
7 США зщ Брок Фэйбер
5 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
24 США зщ Зак Богосян
25 Швеция зщ Юнас Бродин
47 Канада зщ Деклан Чисхольм
4 США зщ Джон Меррилл
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
97 Россия нп Кирилл Капризов
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
23 Австрия нп Марко Росси
90 Швеция нп Маркус Юханссон
89 Канада нп Фредерик Годро
22 Россия нп Марат Хуснутдинов
11 Канада нп Адам Бекман
10 США нп Винни Леттьери
27 Канада нп Джейк Луккини
15 Канада нп Мэйсон Шоу
60 Финляндия вр Юстус Аннунен
40 Россия вр Александр Георгиев
8 Канада зщ Кейл Макар
7 Канада зщ Девон Тэйвз
42 Канада зщ Джош Мэнсон
49 Канада зщ Самуэль Жирар
26 Канада зщ Шон Уокер
3 США зщ Джек Джонсон
96 Финляндия нп Микко Рантанен
29 Канада нп Натан Маккиннон
27 Канада нп Джонатан Друен
62 Финляндия нп Арттури Лехконен
37 США нп Кейси Миттельштадт
12 США нп Брэндон Дьюхейм
9 США нп Зак Паризе
20 США нп Росс Колтон
28 США нп Майлз Вуд
93 Канада нп Жан-Люк Фуди
14 США нп Крис Вагнер
11 Канада нп Эндрю Кольяно
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТМиннесота Уайлд
25.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Колорадо Эвеланш
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 2Колорадо Эвеланш
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш3 : 4Миннесота Уайлд
30.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 4Миннесота Уайлд
16.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Колорадо Эвеланш
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 6Колорадо Эвеланш
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш2 : 5Миннесота Уайлд
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Колорадо Эвеланш
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 Т
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 0Миннесота Уайлд
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 Б
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 4 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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