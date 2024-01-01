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Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
05 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
23.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БСан-Хосе Шаркс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1Сан-Хосе Шаркс
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 4Лос-Анджелес Кингз
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТСан-Хосе Шаркс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
12.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3Сан-Хосе Шаркс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БСан-Хосе Шаркс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
29.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
26.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТ
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Лос-Анджелес Кингз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
26.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс76106
2 Бостон Брюинз76103
3 Каролина Харрикейнз75101
4 Флорида Пантерз7699
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7591
7 Филадельфия Флайерз7683
8 Вашингтон Кэпиталз7482
9 Детройт Ред Уингз7582
10 Нью-Йорк Айлендерс7581
11 Питтсбург Пингвинз7579
12 Баффало Сэйбрз7677
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7470
15 Монреаль Канадиенс7470
16 Коламбус Блю Джекетс7562
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш75100
4 Виннипег Джетс7596
5 Эдмонтон Ойлерз7495
6 Вегас Голден Найтс7592
7 Нэшвилл Предаторз7590
8 Лос-Анджелес Кингз7589
9 Сент-Луис Блюз7584
10 Миннесота Уайлд7481
11 Сиэтл Кракен7575
12 Калгари Флэймз7473
13 Аризона Койотс7567
14 Анахайм Дакс7654
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7442

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