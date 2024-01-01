Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз 05 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
05 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 05 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
|23.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|12.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3
|26.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|24.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|76
|106
|2
|Бостон Брюинз
|76
|103
|3
|Каролина Харрикейнз
|75
|101
|4
|Флорида Пантерз
|76
|99
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|75
|95
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|75
|91
|7
|Филадельфия Флайерз
|76
|83
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|74
|82
|9
|Детройт Ред Уингз
|75
|82
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|75
|81
|11
|Питтсбург Пингвинз
|75
|79
|12
|Баффало Сэйбрз
|76
|77
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|76
|76
|14
|Оттава Сенаторз
|74
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|74
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|75
|62
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|76
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|76
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|75
|100
|4
|Виннипег Джетс
|75
|96
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|74
|95
|6
|Вегас Голден Найтс
|75
|92
|7
|Нэшвилл Предаторз
|75
|90
|8
|Лос-Анджелес Кингз
|75
|89
|9
|Сент-Луис Блюз
|75
|84
|10
|Миннесота Уайлд
|74
|81
|11
|Сиэтл Кракен
|75
|75
|12
|Калгари Флэймз
|74
|73
|13
|Аризона Койотс
|75
|67
|14
|Анахайм Дакс
|76
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|75
|49
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|74
|42