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Урал - Крылья Советов 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Урал
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Крылья Советов, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турКрылья Советов3 : 1Урал
16.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиКрылья Советов1 : 1 3 : 5Урал
21.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов3 : 0Урал
24.10.2022МИР Российская Премьер-лига14-й турУрал2 : 1Крылья Советов
09.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиУрал0 : 3Крылья Советов
10.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турУрал0 : 1Крылья Советов
20.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турКрылья Советов1 : 1Урал
18.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиКрылья Советов0 : 1Урал
11.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиУрал3 : 1 ДВКрылья Советов
08.12.2019Россия - Премьер-Лига19-й турКрылья Советов2 : 3Урал
05.04.2024Россия - МФЛ4-й тур0 : 3Урал
03.04.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Урал1 : 0
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й тур0 : 0Урал
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турУрал0 : 5
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур1 : 3Урал
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турКрылья Советов1 : 1
30.03.2024МИР Российская Премьер-лига22-й турКрылья Советов1 : 1
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турКрылья Советов3 : 2
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур2 : 1Крылья Советов
08.03.2024Россия - МФЛ1-й тур0 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.«Урал» продолжит погружение на дно таблицы? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2141
2 Краснодар2140
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Локомотив М2133
6 Спартак М2132
7 Рубин2132
8 Крылья Советов2130
9 Ростов2130
10 Пари Нижний Новгород2128
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2120
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2114

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