Урал - Крылья Советов 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
06 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Крылья Советов, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|21.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|24.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|18.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1 ДВ
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 3
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 0
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 5
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 2
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.«Урал» продолжит погружение на дно таблицы? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|21
|41
|2
|Краснодар
|21
|40
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Локомотив М
|21
|33
|6
|Спартак М
|21
|32
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Крылья Советов
|21
|30
|9
|Ростов
|21
|30
|10
|Пари Нижний Новгород
|21
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|21
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|14