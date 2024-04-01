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Пари Нижний Новгород - Краснодар 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Пари Нижний Новгород
Краснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар3 : 0Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1Краснодар
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Пари Нижний Новгород
09.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар3 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 3 : 3Пари Нижний Новгород
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 8 : 1Пари Нижний Новгород
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 1Пари Нижний Новгород
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Краснодар1 : 1
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Краснодар
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 0 : 3Краснодар
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Краснодар1 : 1
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 2 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.Как «Краснодар» Мусаева будет взламывать мощную оборону Юрана? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2141
2 Краснодар2140
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Локомотив М2133
6 Спартак М2132
7 Рубин2132
8 Крылья Советов2130
9 Ростов2130
10 Пари Нижний Новгород2128
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2120
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2114

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