Пари Нижний Новгород - Краснодар 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Краснодар, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|09.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|8 : 1
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
Текстовая трансляция
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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.Как «Краснодар» Мусаева будет взламывать мощную оборону Юрана? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|21
|41
|2
|Краснодар
|21
|40
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Локомотив М
|21
|33
|6
|Спартак М
|21
|32
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Крылья Советов
|21
|30
|9
|Ростов
|21
|30
|10
|Пари Нижний Новгород
|21
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|21
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|14