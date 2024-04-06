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Ростов - Сочи 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ростов
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0Ростов
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0Ростов
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Сочи3 : 0Ростов
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ростов2 : 2Сочи
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ростов0 : 1Сочи
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Сочи3 : 2Ростов
06.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Ростов0 : 0Сочи
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Сочи4 : 2Ростов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Сочи10 : 1Ростов
26.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов2 : 0Сочи
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ростов0 : 3
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 0 6 : 7Ростов
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 1 : 4Ростов
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 1 : 2Ростов
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Ростов3 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Сочи2 : 1
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи2 : 2
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур Сочи1 : 0
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 1 : 1 4 : 2Сочи
14.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 0 : 2Сочи
Текстовая трансляция
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В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.Карпин возьмёт реванш за разгром в первом круге и усложнит выживание для «Сочи»? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2141
2 Краснодар2140
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2133
5 Локомотив М2133
6 Спартак М2132
7 Рубин2132
8 Крылья Советов2130
9 Ростов2130
10 Пари Нижний Новгород2128
11 Факел2126
12 Ахмат2120
13 Урал2120
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2117
16
Зона вылета
Сочи2114

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