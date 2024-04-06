Ростов - Сочи 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
06 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 2
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 2
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|3 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
|14.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
В середине недели некоторые клубы РПЛ провели матчи в Кубке России. А на выходных их ждут встречи 23-го тура чемпионата. Рассказываем об интригах в восьми предстоящих играх.Карпин возьмёт реванш за разгром в первом круге и усложнит выживание для «Сочи»? Шансище для «Зенита» и последнее дерби Абаскаля? Интриги 23-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ростов» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|21
|41
|2
|Краснодар
|21
|40
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|21
|33
|5
|Локомотив М
|21
|33
|6
|Спартак М
|21
|32
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Крылья Советов
|21
|30
|9
|Ростов
|21
|30
|10
|Пари Нижний Новгород
|21
|28
|11
|Факел
|21
|26
|12
|Ахмат
|21
|20
|13
|Урал
|21
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|21
|14