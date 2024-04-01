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Брайтон - Арсенал 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
06 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
23 Англия вр Джейсон Стил
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
13 Германия пз Паскаль Грос
20 Камерун пз Карлос Балеба
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
10 Парагвай нп Хулио Энсисо
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
20 Италия пз Жоржиньо
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Испания Микель Артета
История личных встреч
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
31.12.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 4Арсенал
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
05.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 4 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Арсенал2 : 0
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 0 : 0Арсенал
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0 4 : 2
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
04.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 6Арсенал
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Transfermarkt составил список самых дорогих составов мира. Кто вошёл в топ-7 наиболее дорогостоящих?В списке в основном английские команды!Истории Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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