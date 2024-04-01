Брайтон - Арсенал 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
06 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Грос
|20
|пз
|Карлос Балеба
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|24
|пз
|Симон Адингра
|10
|нп
|Хулио Энсисо
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Микель Артета
История личных встреч
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|31.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|04.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 6
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Transfermarkt составил список самых дорогих составов мира. Кто вошёл в топ-7 наиболее дорогостоящих?В списке в основном английские команды!Истории Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15