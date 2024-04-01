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Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания пз Пабло Сарабия
12 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Курт Зума
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
04.12.2019 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон2 : 0Вест Хэм Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон3 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Вулверхэмптон
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Вулверхэмптон2 : 3
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон2 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 4 : 3Вест Хэм Юнайтед
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед5 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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