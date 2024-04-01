Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Курт Зума
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15