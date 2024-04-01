Лутон Таун - Борнмут 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Борнмут, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Борнмут
Борнмут
|24
|вр
|Томас Камински
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|15
|зщ
|Теден Менжи
|12
|зщ
|Исса Каборе
|18
|пз
|Джордан Кларк
|14
|пз
|Тахит Чонг
|32
|пз
|Фред Оньединма
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|1
|вр
|Нето
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|15
|зщ
|Адам Смит
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Андони Ираола
История личных встреч
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|3 : 2
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|16.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 0
|04.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15