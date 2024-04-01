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Лутон Таун - Борнмут 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Лутон Таун
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Борнмут, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Борнмут
Борнмут
24 Бельгия вр Томас Камински
27 Япония зщ Даики Хасиока
15 Англия зщ Теден Менжи
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
18 Англия пз Джордан Кларк
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
32 Англия пз Фред Оньединма
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
9 Англия нп Карлтон Моррис
1 Бразилия вр Нето
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Англия зщ Ллойд Келли
3 Венгрия зщ Милош Керкез
15 Англия зщ Адам Смит
10 Шотландия пз Райан Кристи
4 Англия пз Льюис Кук
19 Нидерланды пз Джастин Клюйверт
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Испания Андони Ираола
История личных встреч
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур Борнмут4 : 3Лутон Таун
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лутон Таун3 : 2Борнмут
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Борнмут2 : 1Лутон Таун
16.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Борнмут0 : 1Лутон Таун
19.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лутон Таун0 : 0Борнмут
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут4 : 0Лутон Таун
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 0Лутон Таун
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Лутон Таун
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лутон Таун1 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур Борнмут4 : 3Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Лутон Таун
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут1 : 0
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут2 : 1
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур Борнмут4 : 3Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 0 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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