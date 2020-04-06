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Эвертон - Бёрнли 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Эвертон
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
18 Англия пз Эшли Янг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
49 Косово вр Ариянет Мурич
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
22 Бразилия зщ Витиньо
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
33 Франция пз Максим Эстеве
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
17 ЮАР нп Лайл Фостер
23 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
47 Франция нп Вильсон Одобер
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Бёрнли0 : 2Эвертон
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Эвертон3 : 0Бёрнли
06.04.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли3 : 2Эвертон
13.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Эвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Бёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0Бёрнли
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли1 : 5Эвертон
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 1Эвертон
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Эвертон
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Бёрнли1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Бёрнли
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли2 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Бёрнли
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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