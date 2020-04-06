Эвертон - Бёрнли 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Бёрнли, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|22
|зщ
|Витиньо
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|33
|пз
|Максим Эстеве
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|17
|нп
|Лайл Фостер
|23
|нп
|Датро Фофана
|47
|нп
|Вильсон Одобер
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Венсан Компани
История личных встреч
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|06.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 5
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15