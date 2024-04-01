Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|20
|пз
|Льюис Холл
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Эдди Хау
История личных встреч
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 4
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|05.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 3
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15