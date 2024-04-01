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Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Самуэль Аллисон (Англия);
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Шотландия пз Том Кейрни
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
19 Бразилия нп Родриго Мунис
1 Словакия вр Мартин Дубравка
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
28 Англия пз Джо Уиллок
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
20 Англия пз Льюис Холл
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Эдди Хау
История личных встреч
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Фулхэм
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Фулхэм
12.05.2019 Англия - Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 4Ньюкасл Юнайтед
22.12.2018 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Фулхэм
11.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Фулхэм
05.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Фулхэм1 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 3 : 1Фулхэм
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 3 : 3Фулхэм
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм3 : 0
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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