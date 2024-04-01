Кристал Пэлас - Манчестер Сити 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|20
|пз
|Адам Уортон
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Джордан Айю
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|27
|пз
|Матеус Нунес
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|31.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Transfermarkt составил список самых дорогих составов мира. Кто вошёл в топ-7 наиболее дорогостоящих?В списке в основном английские команды!Истории Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15