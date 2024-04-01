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Кристал Пэлас - Манчестер Сити 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
06 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Сити, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
30 Англия вр Дин Хендерсон
2 Англия зщ Джоэл Уорд
16 Дания зщ Йоаким Андерсен
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
10 Англия пз Эберечи Эзе
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
20 Англия пз Адам Уортон
19 Англия пз Уилл Хьюз
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Гана нп Джордан Айю
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
27 Португалия пз Матеус Нунес
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
11.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас0 : 1Манчестер Сити
27.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити4 : 2Кристал Пэлас
14.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Сити
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити0 : 2Кристал Пэлас
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
17.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Манчестер Сити4 : 0Кристал Пэлас
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити2 : 2Кристал Пэлас
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Сити
14.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Сити
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Кристал Пэлас
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 1
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 3 : 1Кристал Пэлас
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас3 : 0
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1
31.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити0 : 0
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Манчестер Сити
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
Текстовая трансляция
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Transfermarkt составил список самых дорогих составов мира. Кто вошёл в топ-7 наиболее дорогостоящих?В списке в основном английские команды!Истории Топ-7 самых дорогих футбольных составов мира 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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