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Астон Вилла - Брентфорд 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Астон Вилла
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брентфорд, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
25 Швеция вр Робин Ольсен
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
15 Испания зщ Алекс Морено
7 Шотландия пз Джон Макгинн
6 Бразилия пз Дуглас Луис
22 Италия пз Николо Дзаньоло
31 Ямайка нп Леон Бэйли
27 Англия нп Морган Роджерс
24 Колумбия нп Джон Дуран
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
13 Дания зщ Занка
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
12 Испания пз Серхио Регилон
19 Камерун пз Брайан Мбемо
17 Англия нп Айван Тони
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Дания Томас Франк
История личных встреч
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Астон Вилла2 : 2Брентфорд
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Брентфорд2 : 1Астон Вилла
09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Астон Вилла0 : 0Брентфорд
31.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Брентфорд3 : 0Астон Вилла
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 4 : 1Астон Вилла
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0
17.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Астон Вилла
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла4 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 1
16.03.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Брентфорд
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3070
2
Лига чемпионов
Арсенал3068
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити3067
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3159
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3057
6 Манчестер Юнайтед3048
7 Вест Хэм Юнайтед3145
8 Ньюкасл Юнайтед3044
9 Брайтон энд Хоув Альбион3043
10 Челси2943
11 Вулверхэмптон3042
12 Борнмут3041
13 Фулхэм3139
14 Кристал Пэлас3030
15 Брентфорд3128
16 Эвертон3026
17 Ноттингем Форест3125
18
Зона вылета
Лутон Таун3122
19
Зона вылета
Бёрнли3119
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3015

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