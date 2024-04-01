Астон Вилла - Брентфорд 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Брентфорд, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Брентфорд
Лондон
|25
|вр
|Робин Ольсен
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|22
|пз
|Николо Дзаньоло
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|24
|нп
|Джон Дуран
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|12
|пз
|Серхио Регилон
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Томас Франк
История личных встреч
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|22.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|31.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|68
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|67
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|31
|59
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|44
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|43
|10
|Челси
|29
|43
|11
|Вулверхэмптон
|30
|42
|12
|Борнмут
|30
|41
|13
|Фулхэм
|31
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|30
|15
|Брентфорд
|31
|28
|16
|Эвертон
|30
|26
|17
|Ноттингем Форест
|31
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|31
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|31
|19
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|30
|15