20:42 ()
Свернуть список

Милан - Лечче 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Милан
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
7 Франция пз Ясин Адли
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
9 Франция нп Оливье Жиру
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Франция пз Алексис Блен
20 Албания пз Юльбер Рамадани
7 Швеция нп Понтус Альмквист
91 Италия нп Роберто Пикколи
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Лука Готти
История личных встреч
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2Милан
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Милан2 : 0Лечче
14.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Лечче2 : 2Милан
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Лечче1 : 4Милан
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Милан2 : 2Лечче
11.03.2012 Италия - Серия А 27-й тур Милан2 : 0Лечче
23.10.2011 Италия - Серия А 8-й тур Лечче3 : 4Милан
16.01.2011 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Милан
29.08.2010 Италия - Серия А 1-й тур Милан4 : 0Лечче
05.04.2009 Италия - Серия А 30-й тур Милан2 : 0Лечче
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 2Милан
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 1 : 3Милан
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 1 : 3Милан
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Милан1 : 0
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Милан4 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лечче0 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Лечче
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лечче0 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Лечче
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3052
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3029
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи3025
19
Зона вылета
Сассуоло3024
20
Зона вылета
Салернитана3014

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close