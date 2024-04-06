Милан - Лечче 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|7
|пз
|Ясин Адли
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Лука Готти
История личных встреч
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|16.01.2011
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|05.04.2009
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|30
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|30
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|30
|24
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|30
|14