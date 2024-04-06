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Рома - Лацио 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Рома
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лацио, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Лацио
Рим
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
14 Испания зщ Диего Льоренте
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
4 Италия пз Бриан Кристанте
16 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
21 Аргентина нп Пауло Дибала
90 Бельгия нп Ромелу Лукаку
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
35 Греция вр Христос Мандас
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
13 Италия зщ Алессио Романьоли
34 Испания зщ Марио Хила
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
6 Япония пз Даити Камада
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Даниэле Де Росси
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
10.01.2024 Кубок Италии 1/4 финала Лацио1 : 0Рома
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лацио0 : 0Рома
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Лацио1 : 0Рома
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Рома0 : 1Лацио
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Рома3 : 0Лацио
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Лацио3 : 2Рома
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Рома2 : 0Лацио
15.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 0Рома
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Рома1 : 1Лацио
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Лацио1 : 1Рома
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 0 : 0Рома
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Рома1 : 0
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0Рома
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 2 : 2Рома
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома4 : 0
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 2 : 3Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 0Лацио
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Серии A: «Рома» — «Лацио». Начало римского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3052
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3029
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи3025
19
Зона вылета
Сассуоло3024
20
Зона вылета
Салернитана3014

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