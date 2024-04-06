Рома - Лацио 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
06 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Лацио, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Лацио
Рим
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|35
|вр
|Христос Мандас
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|6
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Игор Тудор
История личных встреч
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|0 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|15.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура Серии A: «Рома» — «Лацио». Начало римского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|30
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|30
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|30
|24
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|30
|14