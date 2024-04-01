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Эмполи - Торино 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
06 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Эмполи
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Торино, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Торино
Турин
25 Италия вр Элия Каприле
19 Польша зщ Бартош Берешиньски
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
29 Марокко пз Юссеф Мале
18 Румыния пз Рэзван Марин
27 Польша пз Шимон Журковский
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
28 Италия нп Николо Камбьяги
10 Сенегал нп М'Байе Ньянг
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
91 Колумбия нп Дуван Сапата
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 0Эмполи
28.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Эмполи2 : 2Торино
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Торино1 : 1Эмполи
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 3Торино
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 2Эмполи
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Торино3 : 0Эмполи
05.02.2017 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи1 : 1Торино
18.09.2016 Италия - Серия А 4-й тур Торино0 : 0Эмполи
15.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур Эмполи2 : 1Торино
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 2 : 0Эмполи
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи0 : 1
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 0Эмполи
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 3Эмполи
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 2Торино
08.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 1Торино
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 3 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3065
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3057
5
Лига Европы
Рома3052
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2950
7 Лацио3046
8 Наполи3045
9 Торино3044
10 Фиорентина2943
11 Монца3042
12 Дженоа3035
13 Лечче3029
14 Удинезе3028
15 Верона3027
16 Кальяри3027
17 Фрозиноне3025
18
Зона вылета
Эмполи3025
19
Зона вылета
Сассуоло3024
20
Зона вылета
Салернитана3014

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