Эмполи - Торино 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
06 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Торино, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Торино
Турин
|25
|вр
|Элия Каприле
|19
|зщ
|Бартош Берешиньски
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|29
|пз
|Юссеф Мале
|18
|пз
|Рэзван Марин
|27
|пз
|Шимон Журковский
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Иван Юрич
История личных встреч
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 3
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|05.02.2017
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2016
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|30
|65
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|57
| 5
Лига Европы
|Рома
|30
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|29
|50
|7
|Лацио
|30
|46
|8
|Наполи
|30
|45
|9
|Торино
|30
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|30
|42
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Лечче
|30
|29
|14
|Удинезе
|30
|28
|15
|Верона
|30
|27
|16
|Кальяри
|30
|27
|17
|Фрозиноне
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|30
|24
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|30
|14