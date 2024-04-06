Кёльн - Бохум 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бохум, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Марвин Швебе
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|40
|нп
|Фарид Алиду
|23
|нп
|Саркис Адамян
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
|1
|вр
|Мануэль Риман
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Томас Леч
История личных встреч
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|10.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|21.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|04.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 2
|16.04.2010
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|27.11.2009
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|23.05.2009
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14