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Кёльн - Бохум 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Кёльн
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бохум, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бохум
Бохум
1ГерманияврМарвин Швебе
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
29ГерманиянпЯн Тильман
40ГерманиянпФарид Алиду
23АрмениянпСаркис Адамян
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
1ГерманияврМануэль Риман
15ГерманиязщФеликс Пасслак
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБохум1 : 1Кёльн
10.03.2023Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2Бохум
18.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБохум1 : 1Кёльн
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБохум2 : 2Кёльн
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турКёльн2 : 1Бохум
21.12.2018Германия - Вторая Бундеслига18-й турКёльн2 : 3Бохум
04.08.2018Германия - Вторая Бундеслига1-й турБохум0 : 2Кёльн
16.04.2010Германия - Бундеслига31-й турКёльн2 : 0Бохум
27.11.2009Германия - Бундеслига14-й турБохум0 : 0Кёльн
23.05.2009Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 1Бохум
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур1 : 1Кёльн
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й турКёльн1 : 5
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур3 : 3Кёльн
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур1 : 1Кёльн
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБохум2 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 0Бохум
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 2
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур5 : 2Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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