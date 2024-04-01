Майнц - Дармштадт 98 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Дармштадт 98, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Дармштадт 98
Дармштадт
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|23
|пз
|Жозуа Гилявоги
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|17
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|3
|зщ
|Томас Ишервуд
|19
|зщ
|Эмир Карич
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|28
|пз
|Бартол Франьич
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|18
|нп
|Матиас Хонсак
|27
|нп
|Тим Скарке
|29
|нп
|Оскар Вильхельмссон
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|16.10.2016
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.10.2015
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14