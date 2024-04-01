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Майнц - Дармштадт 98 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Майнц
Дармштадт 98

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Дармштадт 98, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Дармштадт 98
Дармштадт
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
23ФранцияпзЖозуа Гилявоги
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
1ГерманияврМарсель Шуэн
26ГерманиязщМаттиас Бадер
14АвстриязщКристоф Кларер
3ШвециязщТомас Ишервуд
19АвстриязщЭмир Карич
17ГерманияпзЮлиан Юстван
28ХорватияпзБартол Франьич
11ГерманияпзТобиас Кемпе
18АвстриянпМатиас Хонсак
27ГерманиянпТим Скарке
29ШвециянпОскар Вильхельмссон
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турДармштадт 980 : 0Майнц
11.03.2017Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 982 : 1Майнц
16.10.2016Германия - Бундеслига7-й турМайнц2 : 1Дармштадт 98
06.03.2016Германия - Бундеслига25-й турМайнц0 : 0Дармштадт 98
02.10.2015Германия - Бундеслига8-й турДармштадт 982 : 3Майнц
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 0Майнц
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турМайнц2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур8 : 1Майнц
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турМайнц1 : 1
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Майнц
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур2 : 2Дармштадт 98
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турДармштадт 982 : 5
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Дармштадт 98
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турДармштадт 980 : 6
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур1 : 1Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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