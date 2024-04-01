Хайденхайм - Бавария 06 Апреля прямая трансляция

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Можно было бы сказать, что победа «Боруссии» убила чемпионскую гонку, но на самом деле она умерла уже давно. Теперь вопрос только в том, в каком именно туре «Байер» оформит первое чемпионство в своей истории.Люди стали покидать стадион сразу после второго гола «Боруссии» Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Бундеслиги: «Хайденхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.