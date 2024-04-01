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Хайденхайм - Бавария 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Хайденхайм
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
26ГерманияврСвен Ульрайх
4НидерландызщМаттейс де Лигт
15АнглиязщЭрик Дайер
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
27АвстрияпзКонрад Лаймер
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
39ФранциянпМатис Тель
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2Хайденхайм
03.04.2019Кубок Германии1/4 финалаБавария5 : 4Хайденхайм
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур3 : 3Хайденхайм
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 1
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 0Хайденхайм
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХайденхайм1 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 2Хайденхайм
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 5Бавария
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБавария8 : 1
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария3 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 2Бавария
Текстовая трансляция
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Можно было бы сказать, что победа «Боруссии» убила чемпионскую гонку, но на самом деле она умерла уже давно. Теперь вопрос только в том, в каком именно туре «Байер» оформит первое чемпионство в своей истории.Люди стали покидать стадион сразу после второго гола «Боруссии» Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Бундеслиги: «Хайденхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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