Хайденхайм - Бавария 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|39
|нп
|Матис Тель
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Томас Тухель
История личных встреч
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|5 : 4
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Можно было бы сказать, что победа «Боруссии» убила чемпионскую гонку, но на самом деле она умерла уже давно. Теперь вопрос только в том, в каком именно туре «Байер» оформит первое чемпионство в своей истории.Люди стали покидать стадион сразу после второго гола «Боруссии» Фанаты бросили «Баварию» после провала с Дортмундом. До титула «Байера» осталось чуть-чуть 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Бундеслиги: «Хайденхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14