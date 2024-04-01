Фрайбург - РБ Лейпциг 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Марко Розе
История личных встреч
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|21.05.2022
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14