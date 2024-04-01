20:43 ()
Свернуть список

Фрайбург - РБ Лейпциг 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - РБ Лейпциг, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврНоа Атуболу
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
17ГерманиязщЛукас Кюблер
5ГерманиязщМануэль Гульде
14ГерманияпзЯнник Кайтель
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
34ГерманияпзМерлин Рёль
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
7ИспанияпзДани Ольмо
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
06.05.2023Германия - Бундеслига31-й турФрайбург0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023Кубок Германии1/2 финалаФрайбург1 : 5РБ Лейпциг
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турРБ Лейпциг3 : 1Фрайбург
21.05.2022Кубок ГерманииФиналФрайбург1 : 1 2 : 4РБ Лейпциг
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турФрайбург1 : 1РБ Лейпциг
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турФрайбург0 : 3РБ Лейпциг
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турРБ Лейпциг3 : 0Фрайбург
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турРБ Лейпциг1 : 1Фрайбург
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 3Фрайбург
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч5 : 0Фрайбург
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 2Фрайбург
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчФрайбург1 : 0
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 5РБ Лейпциг
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг2 : 0
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 1РБ Лейпциг
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 4РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close