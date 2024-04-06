Унион - Байер 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|6
|зщ
|Робин Госенс
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|13
|пз
|Андраш Шефер
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|14
|нп
|Йорбе Вертессен
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 3
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 2
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Вы наверняка сталкивались с разговорами про Хаби Алонсо в «Ливерпуле». Сейчас стало понятно, что этим летом тренер останется в «Байере».Этим летом тренер остаётся в «Байере» Алонсо не возглавит «Ливерпуль». И это хорошо 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Бундеслиги: «Унион» — «Байер». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14