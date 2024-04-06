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Унион - Байер 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Унион
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
1ДанияврФредерик Рённов
6ГерманиязщРобин Госенс
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
13ВенгрияпзАндраш Шефер
29ФранцияпзЛука Тусар
8ГерманияпзРани Хедира
14БельгиянпЙорбе Вертессен
10ГерманиянпКевин Фолланд
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
10ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпЙонас Хофман
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБайер1 : 1Унион
15.01.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион1 : 0Байер
04.03.2020Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 1Унион
15.02.2020Германия - Бундеслига22-й турУнион2 : 3Байер
21.09.2019Германия - Бундеслига5-й турБайер2 : 0Унион
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 0Унион
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турУнион2 : 1
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Унион
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турУнион0 : 2
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2
03.04.2024Кубок Германии1/2 финалаБайер4 : 0
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБайер2 : 1
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 3Байер
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчБайер3 : 2
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 0
Текстовая трансляция
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Вы наверняка сталкивались с разговорами про Хаби Алонсо в «Ливерпуле». Сейчас стало понятно, что этим летом тренер останется в «Байере».Этим летом тренер остаётся в «Байере» Алонсо не возглавит «Ливерпуль». И это хорошо 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Бундеслиги: «Унион» — «Байер». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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