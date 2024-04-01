Боруссия Д - Штутгарт 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
06 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|10
|нп
|Джейдон Санчо
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Крис Фюрих
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|27
|73
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|27
|57
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|53
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|27
|50
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|27
|41
|7
|Аугсбург
|27
|36
|8
|Фрайбург
|27
|36
|9
|Хоффенхайм
|27
|33
|10
|Вердер
|27
|30
|11
|Хайденхайм
|27
|30
|12
|Унион
|27
|29
|13
|Боруссия М
|27
|28
|14
|Вольфсбург
|27
|28
|15
|Бохум
|27
|26
|16
|Майнц
|27
|20
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|27
|19
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|27
|14