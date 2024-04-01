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Боруссия Д - Штутгарт 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
06 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия Д
Штутгарт

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
10АнглиянпДжейдон Санчо
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
15ГерманиязщПаскаль Штенцель
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
27ГерманиянпКрис Фюрих
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 0Боруссия Д
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019Германия - Бундеслига25-й турБоруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018Германия - Бундеслига8-й турШтутгарт0 : 4Боруссия Д
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Боруссия Д
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турБоруссия Д3 : 1
13.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБоруссия Д2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 2Боруссия Д
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 3
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур0 : 3Штутгарт
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 3Штутгарт
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2773
2
Лига чемпионов
Бавария2760
3
Лига чемпионов
Штутгарт2757
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2753
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2750
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2741
7 Аугсбург2736
8 Фрайбург2736
9 Хоффенхайм2733
10 Вердер2730
11 Хайденхайм2730
12 Унион2729
13 Боруссия М2728
14 Вольфсбург2728
15 Бохум2726
16 Майнц2720
17
Зона вылета
Кёльн2719
18
Зона вылета
Дармштадт 982714

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