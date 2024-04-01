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Ленинградец - Алания 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Ленинградец
Алания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Алания, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турАлания1 : 0Ленинградец
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур0 : 0Ленинградец
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турЛенинградец0 : 4
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур2 : 0Ленинградец
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турЛенинградец0 : 0
25.11.2023Россия - Мелбет Первая лига20-й турЛенинградец1 : 0
31.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турАлания1 : 2
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур0 : 1Алания
10.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турАлания0 : 0
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур3 : 0Алания
17.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 0Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Тюмень2437
7 Алания2436
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2431
12 КАМАЗ2429
13 Шинник2428
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2425
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2421

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