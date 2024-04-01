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Акрон - Торпедо М 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Акрон
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Торпедо М, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турТорпедо М1 : 0Акрон
26.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)Акрон2 : 0Торпедо М
06.04.2022ФНЛ - Первый дивизион31-й турТорпедо М0 : 0Акрон
25.09.2021ФНЛ - Первый дивизион13-й турАкрон1 : 0Торпедо М
21.11.2020ФНЛ - Первый дивизион23-й турАкрон0 : 1Торпедо М
12.08.2020ФНЛ - Первый дивизион3-й турТорпедо М1 : 1Акрон
31.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур1 : 1Акрон
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турАкрон2 : 0
09.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур2 : 3Акрон
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турАкрон0 : 2
03.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20245 : 3Акрон
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й турТорпедо М1 : 0
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур2 : 0Торпедо М
11.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турТорпедо М0 : 0
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур1 : 0Торпедо М
22.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Тюмень2437
7 Алания2436
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2431
12 КАМАЗ2429
13 Шинник2428
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2425
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2421

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