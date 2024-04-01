Акрон - Торпедо М 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Торпедо М, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 1
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|5 : 3
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|24
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|24
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|24
|41
|5
|Родина
|24
|40
|6
|Тюмень
|24
|37
|7
|Алания
|24
|36
|8
|Нефтехимик
|24
|34
|9
|Енисей
|24
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|24
|31
|11
|Торпедо М
|24
|31
|12
|КАМАЗ
|24
|29
|13
|Шинник
|24
|28
|14
|Черноморец
|24
|27
|15
|Ленинградец
|24
|25
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|24
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|24
|21