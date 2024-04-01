КАМАЗ - Волгарь 06 Апреля прямая трансляция
06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Волгарь, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|17.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 3 Т
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 0
|15.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|47-й тур
|1 : 1
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 0
|24.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 2
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|24
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|24
|42
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|24
|41
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|24
|41
|5
|Родина
|24
|40
|6
|Тюмень
|24
|37
|7
|Алания
|24
|36
|8
|Нефтехимик
|24
|34
|9
|Енисей
|24
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|24
|31
|11
|Торпедо М
|24
|31
|12
|КАМАЗ
|24
|29
|13
|Шинник
|24
|28
|14
|Черноморец
|24
|27
|15
|Ленинградец
|24
|25
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|24
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|24
|21