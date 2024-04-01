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КАМАЗ - Волгарь 06 Апреля прямая трансляция

06 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
КАМАЗ
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Волгарь, которое состоится 06 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияСергей Александрович Павлов
История личных встреч
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турВолгарь2 : 1КАМАЗ
29.04.2023Россия - Мелбет Первая лига29-й турКАМАЗ2 : 2Волгарь
09.10.2022Россия - Мелбет Первая лига13-й турВолгарь0 : 0КАМАЗ
17.11.2021ФНЛ - Первый дивизион23-й турКАМАЗ0 : 0Волгарь
08.08.2021ФНЛ - Первый дивизион5-й турВолгарь0 : 1КАМАЗ
15.11.2015ФНЛ - Первый дивизион21-й турКАМАЗ0 : 3 ТВолгарь
20.07.2015ФНЛ - Первый дивизион3-й турВолгарь3 : 0КАМАЗ
15.05.2012ФНЛ - Первый дивизион47-й турВолгарь1 : 1КАМАЗ
04.11.2011ФНЛ - Первый дивизион37-й турКАМАЗ1 : 0Волгарь
24.06.2011ФНЛ - Первый дивизион17-й турВолгарь0 : 2КАМАЗ
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур1 : 0КАМАЗ
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й турКАМАЗ2 : 1
08.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й тур2 : 0КАМАЗ
02.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й тур0 : 0КАМАЗ
17.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20240 : 2КАМАЗ
30.03.2024Россия - Мелбет Первая лига25-й тур3 : 0Волгарь
18.03.2024Россия - Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Волгарь
13.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)Волгарь1 : 2
09.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турВолгарь0 : 2
03.03.2024Россия - Мелбет Первая лига21-й турВолгарь1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2442
2
Повышение
Акрон2442
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2441
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2440
6 Тюмень2437
7 Алания2436
8 Нефтехимик2434
9 Енисей2433
10 СКА-Хабаровск2431
11 Торпедо М2431
12 КАМАЗ2429
13 Шинник2428
14 Черноморец2427
15 Ленинградец2425
16
Зона вылета
Сокол2424
17
Зона вылета
Кубань2422
18
Зона вылета
Волгарь2421

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